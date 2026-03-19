DT de Al-Nassr pide cuidar a Cristiano y pone en duda su presencia ante México

El entrenador del Al-Nassr, Jorge Jesús, solicitó que Cristiano Ronaldo no participe en el partido amistoso frente a México programado para el 28 de marzo, en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca, debido a la lesión muscular que aqueja al delantero.

¿Qué declaró Jorge Jesús sobre Cristiano Ronaldo?

El técnico habló sobre el estado físico del atacante portugués y también del jugador Sadio Mané, señalando que ambos deberían regresar a la actividad hasta después del parón internacional. Indicó que, aunque son piezas clave, se encuentran fuera por el momento para priorizar su recuperación.

En el caso de Mané, explicó que presentó molestias recientes, por lo que decidieron no arriesgarlo, con la expectativa de que esté en condiciones tras la Fecha FIFA.

Impacto económico de la ausencia de Cristiano Ronaldo

La posible ausencia de Cristiano Ronaldo en el encuentro ante la selección mexicana no solo impactaría en lo deportivo, sino también en lo contractual. De acuerdo con información de un medio portugués, la federación de ese país podría enfrentar pérdidas económicas si el delantero no participa al menos algunos minutos.

Se estima que, de no jugar, Portugal dejaría de percibir hasta un 20 por ciento de los ingresos acordados para el partido.

Expectativa por el partido en el Estadio Azteca

El duelo ha generado gran expectativa, ya que representaría la primera ocasión en la que Cristiano Ronaldo dispute un encuentro en México. Sin embargo, su presencia aún no está confirmada, a la espera de la decisión final del cuerpo técnico.