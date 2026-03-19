Golpe inesperado: Real Madrid pierde a Courtois y México respira

El fútbol no da tregua, y cuando parecía que el Real Madrid avanzaba con paso firme en la temporada, una noticia sacudió al vestidor merengue: Thibaut Courtois está fuera de combate.

El club confirmó lo que comenzó como una simple molestia... pero terminó siendo algo mucho más serio.

De alarma a problema real

Todo comenzó en un duelo de alta exigencia ante el Manchester City, donde Courtois encendió las alertas tras pedir el cambio al descanso. En ese momento, se pensaba que era solo una sobrecarga muscular.

Pero las pruebas médicas no dejaron dudas: el guardameta sufre una lesión muscular en el cuádriceps que lo mantendrá fuera aproximadamente un mes y medio.

Una baja sensible, especialmente en el tramo más importante de la temporada.

Un vacío difícil de llenar

Courtois no es cualquier jugador. Es el hombre que ha salvado al Madrid en noches clave, un muro bajo los tres palos. Su ausencia no solo afecta la defensa, también golpea la confianza del equipo.

Ahora, la responsabilidad recaerá en Andriy Lunin, quien tendrá que responder en partidos de alta presión, incluidos compromisos de liga y competiciones europeas.

México, entre la preocupación y la oportunidad

Pero la noticia no solo impacta en España.

También tiene repercusiones del otro lado del Atlántico.

La lesión deja prácticamente descartado a Courtois para el amistoso entre la selección de Bélgica y México, un duelo que generaba gran expectativa por enfrentar al Tri contra uno de los mejores porteros del mundo.

Sin su figura, Bélgica pierde seguridad... y México podría encontrar una oportunidad para competir en mejores condiciones.

También lee: Sheinbaum aclara invitaciones al Mundial 2026: fueron para todos los países

Un calendario que no perdona

El tiempo de recuperación del belga no solo lo aleja del amistoso contra México, sino también de partidos clave:

- Derbis importantes en liga

- Eliminatorias de Champions League

- Parte crucial del cierre de temporada

Incluso existe incertidumbre sobre si llegará en plena forma para los momentos decisivos.

Más que una lesión, una advertencia

La baja de Courtois también refleja un problema más amplio: la carga física en el fútbol actual. El calendario está saturado y los jugadores están al límite.

En el caso del Real Madrid, esta lesión se suma a otras ausencias importantes, encendiendo las alarmas en el club.