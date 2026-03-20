Cristiano Ronaldo no jugará en el amistoso contra México

CIUDAD DE MÉXICO, 20-Mar-2026.- Cristiano Ronaldo no estará en el juego amistoso contra México del 28 de marzo, según la convocatoria de Portugal.

Portugal anunció la convocatoria para el partido amistoso frente a la Selección Mexicana, confirmando la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Este viernes, el combinado lusitano publicó la lista de convocados del entrenador Roberto Martínez para el duelo frente al Tri, a disputarse el próximo 28 de marzo en el Estadio Banorte, en el marco de la reapertura del Coloso de Santa Úrsula.

La mayoría de las expectativas estaban puestas en si el nombre de Cristiano Ronaldo estaría presente en la lista para viajar a territorio mexicano, sin embargo, su lesión en el tendón de la corva sufrida el pasado 28 de febrero se lo impidió y terminó siendo el gran ausente para el encuentro de preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Dentro de los jugadores portugueses que vendrán a México destacan: João Félix (Al-Nssr), Rafael Leão (AC Milán), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Ramos (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Nuno Mendes (PSG), entre otros.

La lista completa:

Porteros: Diogo Costa, José Sá y Rui Silva.

Defensas: Matheus Nunes, Diogo Dalot, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva y Tomás Araújo.

Mediocampistas: Rubén Neves, Samú Costa, Mateus Fernandes, João Neves, Vitinha y Bruno Fernandes.

Delanteros: Rodrigo Mora, Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Pedro Neto, Rafael Leão, Gonçalo Guedes y Gonçalo Ramos.