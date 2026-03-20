Pumas asegura la continuidad de Keylor Navas en el club

En la víspera del partido más pasional de la capital del país, Pumas recibió una noticia que refuerza su presente y proyecta estabilidad a futuro. El arquero Keylor Navas llegó a un acuerdo con la directiva para renovar su contrato, poniendo fin a semanas de especulación y asegurando su permanencia en el club.

El acuerdo contempla una extensión que lo mantendrá vinculado con el conjunto universitario hasta junio de 2027, en un movimiento que ambas partes consideraron prioritario desde el inicio.

De acuerdo con varias fuentes, la negociación se prolongó más de lo esperado debido a ajustes en variables como objetivos y bonos, además de las expectativas del jugador, quien buscaba mejores condiciones respecto a la propuesta inicial. Finalmente, el club accedió a realizar un esfuerzo para retener a su principal figura, en medio de interés proveniente de equipos de la MLS y Europa.

La decisión de Navas también estuvo marcada por factores personales. El entorno del futbolista y su familia en la Ciudad de México, así como la cercanía con Costa Rica, influyeron de manera determinante en su continuidad.

Desde su llegada en el Apertura 2025, Navas se consolidó como referente inmediato de Pumas. Sus actuaciones bajo el arco han sido decisivas en varios encuentros, reafirmando el perfil que lo llevó a conquistar tres títulos de la UEFA Champions League a lo largo de su carrera.