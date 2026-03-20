Definidos los Cuartos de Final de la Concachampions 2026: duelos México vs MLS

La Copa de Campeones de la Concacaf ya tiene listos sus cruces de Cuartos de Final. Este 19 de marzo quedaron definidos los enfrentamientos de la siguiente ronda, donde cuatro equipos mexicanos continúan en competencia y se medirán ante clubes de la Major League Soccer.

Los representantes de la Liga MX —Toluca, Cruz Azul, América y Tigres— buscarán avanzar a semifinales, con la posibilidad de que todos logren instalarse en la antesala de la final si superan sus respectivas series.

Eliminación del Inter Miami

Uno de los aspectos destacados de esta ronda es la eliminación del Inter Miami, lo que dejó sin efecto la posibilidad de ver a Lionel Messi en el Estadio Azteca. El equipo estadounidense fue superado por Nashville SC, que ahora enfrentará al América.

Así se jugarán los Cuartos de Final:

Toluca vs LA Galaxy

Cruz Azul vs Los Angeles FC

América vs Nashville SC

Tigres vs Seattle Sounders

Formato de las series

En cuanto al formato de las series, Toluca y Cruz Azul disputarán los partidos de ida como locales y cerrarán sus eliminatorias en Los Ángeles, California. Por su parte, América y Tigres tendrán la ventaja de definir en casa sus respectivos enfrentamientos.

Los partidos de ida se jugarán entre el 7 y el 9 de abril, mientras que los encuentros de vuelta están programados del 14 al 16 del mismo mes.