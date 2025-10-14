Cristiano Ronaldo hace historia: el NUEVO REY de las eliminatorias mundialistas

Cristiano Ronaldo sigue ampliando su legado en el fútbol internacional. Esta vez, el astro portugués se ha convertido en el máximo anotador en la historia de las eliminatorias para el Mundial, alcanzando los 41 goles tras marcar un doblete frente a Hungría. Con esta hazaña, dejó atrás al guatemalteco Carlos "El Pescadito" Ruiz, quien durante años lideró la tabla con 39 tantos.

El histórico momento llegó cuando CR7 se presentó al duelo contra Hungría igualado en goles con Ruiz. Desde el inicio del encuentro, fue claro que Ronaldo tenía la mira puesta en romper el empate, y no tardó en hacerlo. Sus dos anotaciones no solo le dieron la ventaja en el récord, sino que reafirmaron su hambre competitiva y vigencia tras más de dos décadas en la élite.

Ronaldo ha necesitado 51 encuentros clasificatorios y 21 años —desde su primer gol en 2004— para alcanzar esta marca. En comparación, Carlos Ruiz registró sus 39 goles en 47 partidos. Detrás de ambos queda Lionel Messi, quien ya confirmó que no disputará más eliminatorias y finaliza su recorrido con 36 tantos, colocándose en el tercer lugar histórico.

El nuevo orden de máximos goleadores en eliminatorias mundialistas es el siguiente:

Cristiano Ronaldo – 41 goles

Carlos "El Pescadito" Ruiz – 39 goles

Lionel Messi – 36 goles

Ali Daei – 35 goles

Robert Lewandowski – 32 goles

Cristiano Ronaldo no ha anunciado su retiro de la selección, por lo que aún podría seguir ampliando esta marca en los próximos compromisos rumbo al Mundial.