Juve asegura pase a siguiente ronda con victoria

En duelo de invictos, los Galácticos refrendaron el liderato del Grupo "C" con una victoria por marcador de 4-2 sobre Vengadores, en partido que disputaron en la tercera y última jornada del rol regular en la Liga de Fútbol de Denso Air System.

Ramiro Campuzano contribuyó con un par de anotaciones para liderar la ventaja, mientras que Isaías Salas y Ricardo Téllez contribuyeron con un tanto. Con este triunfo, los Galácticos aseguraron el primer puesto de su grupo con 9 puntos y un lugar en los cuartos de final.

Por su parte, Isaac Medina y Otoniel González anotaron para acercar a los Vengadores, los que también avanzaron a la siguiente ronda.

GOLIZA LE DA EL PASE A SCX

El Deportivo SCX se coló de última hora a los cuartos de final tras vencer a la escuadra de Kawasakis por goleada de 8-0, en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos.

Juan Luna fue el principal artífice del triunfo al firmar 4 tantos, Jairo Hernández lo secundó con un doblete, mientras que Luis Perales y Jorge Briones contribuyeron con un tanto para redondear la ventaja. Con el resultado, SCX clasificó como tercer lugar del Grupo "C".

JUVE CERRÓ CON VICTORIA

La Juve aseguró un lugar en la siguiente ronda de la justa tras vencer por 2-0 al campeón defensor Porcinos, dentro del Grupo "B".

La figura del partido fue Julián Leija, quien se despachó con un par de anotaciones para encaminar a la Juve al triunfo y a los cuartos de final; pese a la derrota, Porcinos también estará en la siguiente ronda.