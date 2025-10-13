Mets y Piratas aseguran su posición en la Liga de Béisbol

En el encuentro más llamativo de la serie 13, los equipos de Mets y Piratas se repartieron triunfos y aseguraron su permanencia en la parte alta del standing de la Liga de Béisbol Gilberto Felán.

Un rally de 6 carreras en la primera entrada le valió a los metropolitanos para sellar una victoria por pizarra de 6-4 en la primera confrontación de la jornada, la cual tuvo como escenario el campo 4 del Deportivo AHMSA.

Osvaldo Hernández timbró en la parte alta del primer rollo para adelantar a los filibusteros, mientras que en la segunda tanda, los metropolitanos lanzaron un ataque de 4 imparables y que produjeron anotaciones de Sergio Villarreal, Ángel Montemayor, Alex Alejo, Cristian Vázquez, Jesús e Irving Alejo, para gestar la remontada.

A Piratas solo le alcanzó para descontar la diferencia con 2 timbres en la tercera tanda y una rayita más pintada por Dominic Aguirre en el cuarto rollo. Por su parte, Cristian Vázquez completó toda la ruta y se apuntó el acierto en duelo de serpentinas ante Saturnino Aguilera.

Posteriormente, Carlos Sánchez lució en el montículo con una dominante labor y su ofensiva le brindó un oportuno respaldo, para darle el triunfo a los corsarios por pizarra de 3-1.

Los Mets se pusieron al frente en la primera tanda con anotación de Jesús Alejo, pero Piratas emparejó los cartones en el tercer rollo por medio de Eduardo Macías, mientras que en la sexta tanda, la victoria fue sellada con timbres de Edwin Salas y Dominic Aguirre.

El éxito fue para Carlos Sánchez tras una dominante actuación de 7 innings, a la vez que Daniel Hernández se llevó la derrota. Con estos resultados, los Mets se quedaron en el tercer puesto del standing con 17 victorias y 9 derrotas, mientras que Piratas suma 15-11 en la cuarta posición.