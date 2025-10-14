Atlanta Falcons sorprende al vencer a Buffalo Bills en la NFL 2025

ATLANTA, GEORGIA (13 de octubre de 2025) — Los Atlanta Falcons (3-2) dieron el gran campanazo de la Semana 6 de la NFL 2025 al imponerse de manera categórica a los Buffalo Bills (4-2) con un marcador de 24-14 en el Mercedes-Benz Stadium, durante el primer juego del Monday Night Football. La victoria de Atlanta, considerada una sorpresa para muchos analistas, se cimentó en una actuación dominante del juego terrestre y una férrea defensiva que neutralizó al quarterback estelar Josh Allen.

El juego marcó un revés significativo para los Buffalo Bills, que llegaban a Atlanta buscando recuperarse tras su primer tropiezo de la temporada, pero terminaron sufriendo su segunda derrota consecutiva y con dudas sobre la consistencia de su ofensiva en momentos clave.

Robinson y la Ofensiva Terrestre de Atlanta

La ofensiva de los Atlanta Falcons fue liderada de manera espectacular por el corredor Bijan Robinson, quien demostró su estatus de estrella con una actuación formidable. Robinson acumuló un total de 238 yardas desde la línea de golpeo, incluyendo un impresionante touchdown por tierra de 81 yardas, que fue fundamental para romper el partido.

El ataque terrestre de Atlanta, complementado por un touchdown inicial del corredor Tyler Allgeier de 21 yardas, estableció el tono físico del encuentro desde el primer cuarto.

Por aire, el quarterback Michael Penix Jr. lanzó para 250 yardas y encontró en el receptor Drake London a su socio principal. London destacó con 10 recepciones para 158 yardas y una anotación de nueve yardas en el primer cuarto, consolidando una ofensiva de los Falcons que supo capitalizar las oportunidades.

La Defensa Frena a Josh Allen

La clave del triunfo de Atlanta residió en su defensa, que logró limitar drásticamente la producción de Josh Allen, el motor de los Buffalo Bills. El quarterback de Buffalo fue contenido a apenas 180 yardas por aire. La presión defensiva de los Falcons resultó en cuatro capturas a Allen y, crucialmente, dos intercepciones, incluyendo una del linebacker DeAngelo Malone en los últimos instantes del partido, que selló definitivamente el destino de los Bills.

Allen intentó 26 pases, completando 15 para dos touchdowns, pero la incapacidad de la ofensiva de Buffalo para establecer su ritmo habitual o generar grandes jugadas en la segunda mitad fue notoria.

Los Bills lograron empatar temporalmente el marcador 7-7 con un pase de touchdown de Allen en el primer cuarto, y acortaron la distancia a 21-14 al inicio del tercer cuarto, pero la defensa de Atlanta y un gol de campo de 33 yardas de Parker Romo en el último periodo aseguraron la sorpresiva victoria 24-14.

Los Buffalo Bills ahora se dirigen a su semana de descanso con un récord de 4-2, mientras que los Atlanta Falcons mejoran a 3-2 y se preparan para enfrentar a San Francisco 49ers en la Semana 7 de la NFL 2025.