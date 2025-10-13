Club Potros consigue doble victoria sobre Broncos en emocionante jornada

En la quinta jornada de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila, el Club Potros tuvo una productiva visita a la fronteriza ciudad de Acuña al conseguir un par de victorias ante Broncos.

En la categoría U-8, los corceles se impusieron con un abultado marcador de 30 puntos contra 0. Darío Pérez estuvo incontenible e hizo 5 touchdowns, Rogelio Rubio lo secundó con 8 puntos aportados y André Gutiérrez contribuyó con una conversión, para darle a Potros su cuarta victoria en la división menor.

Posteriormente, el conjunto guinda hilvanó su quinto triunfo en la categoría U-12 tras vencer a Broncos por marcador de 38-8. José Armando Flores lideró la ofensiva monclovense con 3 touchdowns, Alberto Martínez y Marco Antonio Manrique apoyaron la causa con una anotación respectivamente, mientras que Matías Patiño, Oscar Cortés y Rogelio Martínez contribuyeron con conversiones.

Por su parte, Broncos alcanzó a evitar la barrida con un triunfo por marcador de 16-8 en la categoría U-10. Derian Pérez consiguió un touchdown y Theo Martínez complementó con la conversión para acortar la desventaja de la escuadra de la colonia Tecnológico.

Al final de la triple cartelera en el "campo bronco", Potros se quedó con marca de 4 juegos ganados y 1 perdido en U-8, 3-2 en U-10, y con récord perfecto de 5-0 en U-12.