Indios de colonia Buenos Aires se acercan a los playoffs en la Liga Recreativa de Béisbol

Los Indios de la colonia Buenos Aires dieron un paso firme hacia los playoffs en el Grupo 2 de la Liga Recreativa de Béisbol, al agenciarse una victoria por pizarra de 10 carreras a 5 sobre Generales, en el duelo que sostuvieron el pasado domingo, dentro de la serie 13.

La tribu comenzó a labrar la ventaja en la parte alta del tercer inning, con anotaciones de Felipe Guzmán y Salvador Lara para adelantarse 2-0, mientras que el ataque continuó en la quinta entrada, cuando nuevamente Guzmán y Lara, acompañados por Jesús González, cruzaron el plato para ampliar.

El golpe definitivo llegó en el sexto rollo, donde los de la colonia Buenos Aires elaboraron un rally decisivo de 5 carreras. Juan Ortega inició la ofensiva, seguido por Manuel Ramírez, José González, Felipe Guzmán y Salvador Lara para redondear la decena de anotaciones que encaminaron a la tribu a una victoria contundente.

Por su parte, Generales reaccionó en la parte baja del sexto inning, cuando el daño ya estaba hecho. Mario Cisneros, José Sánchez y Víctor Montelongo acortaron la diferencia, luego, en el cierre de la novena entrada, Miguel Zapata y el propio Cisneros agregaron dos rayitas más para darle algo de decoro al score final.

En la lomita, la victoria fue para el abridor Jesús Castro, quien lanzó con control y solvencia durante 6 entradas completas, contando con el respaldo de un relevo efectivo de Alejandro García, que se encargó de los últimos tres episodios sin permitir mayor peligro, mientras que la derrota recayó en Manuel Torres.

A su vez, Salvador Lara se erigió como el bateador más productivo del encuentro, al conectar un triple y par de sencillos en 5 turnos, además de aportar 3 carreras anotadas. También destacó Felipe Guzmán, quien se fue de 4-2 con 3 timbres, en tanto que por los derrotados, Mario Cisneros fue el más efectivo al bat, con 4 imparables en 5 oportunidades.