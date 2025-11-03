José Fernando Mata, figura con cinco goles en La Raza vs Linemenelectric

Inspirado, certero y decisivo. Así se mostró José Fernando Mata, quien se convirtió en la figura de la jornada al despacharse con cinco goles y comandar el abultado triunfo de La Raza sobre Linemenelectric por marcador de 6-1, en duelo correspondiente a la categoría 40 años y más de la Liga Master-Oro.

El dorsal "10" del conjunto azul tuvo una tarde redonda en la cancha de Asturias, donde fue el motor ofensivo que empujó a La Raza para su séptimo triunfo de la campaña, resultado que los mete de lleno en la pelea por un puesto en la zona de clasificación.

Mata abrió el marcador al minuto 18, y a partir de ahí no soltó el protagonismo. Repitió al 32´, 70´, 73´ y 78´, para confirmar su instinto goleador y encaminar la victoria, la cual fue redondeada por Roberto Hernández, quien contribuyó con un tanto al minuto 42. Por el lado de los derrotados, José Luis López marcó el tanto del honor al ´55.

Con esta victoria, La Raza alcanzó 22 puntos mientras que Linemenelectric se quedó estancado con 24 unidades, perdiendo terreno en la parte alta de la tabla.

BORUSSIA GOLEA A LA PICASSO

En otro encuentro que formó parte de la jornada 14, el Borussia aprovechó el mal momento de Colonia Picasso y lo derrotó con autoridad por 5-2, en la cancha de la Garibay.

Carlos Aguilar brilló con un doblete, al marcar a los minutos 8 y 45 para liderar la ventaja, siendo acompañado en el marcador por Horacio Rodríguez al 22´, Alfonso Zamora al 40´, y Edgar Álvarez al 70´; por parte de la Picasso, Néstor Alvarado anotó al minuto 15´ y Edgar Solís hizo lo propio al 30´ para maquillar el resultado.