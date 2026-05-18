¿Final hecha a modo? La Liga MX ya decidió cuándo se corona el campeón... y la polémica ya explotó

La gran final del Clausura 2026 ya tiene fecha, horario y un ingrediente extra: polémica. Mientras millones de aficionados esperaban el duelo definitivo, la conversación en redes no gira solo sobre futbol, sino sobre una pregunta incómoda: ¿la Liga MX acomodó el calendario para favorecer a alguien?

La final entre Pumas UNAM y Cruz Azul se disputará en dos capítulos que prometen paralizar al país. El partido de ida será el jueves 21 de mayo, mientras que la vuelta se jugará el domingo 24 de mayo, ambos encuentros programados en horario estelar a partir de las 19:00 horas.

Pero aquí viene lo que incendió a los aficionados: muchos no entienden por qué la Liga MX mantiene un formato de final en días laborales y horarios que no siempre benefician al aficionado de estadio. En redes ya hay quienes cuestionan si el espectáculo televisivo volvió a imponerse sobre la experiencia de la gente que hace filas, paga boletos y sale tarde del trabajo para apoyar a su equipo.

La final de la Liga MX se jugará en dos partidos: ida y vuelta.

La rivalidad también mete gasolina al fuego. No es cualquier final: Pumas y Cruz Azul vuelven a verse las caras por el título después de 45 años, un choque que revive heridas históricas y fantasmas de generaciones enteras. Para muchos cementeros, es la oportunidad de borrar fracasos recientes; para los universitarios, la posibilidad de confirmar un torneo que ya sorprendió a todos.

Pumas y Cruz Azul reviven una rivalidad histórica en la final.

El morbo está servido: dos equipos capitalinos, una deuda histórica, presión mediática y una final que ya divide opiniones antes de rodar el balón. Porque si algo quedó claro desde que se anunciaron fechas y horarios, es que la conversación ya no es solo quién será campeón... sino quién llega más "arropado" por las decisiones del calendario.