¿El Barça ya aburre? Barcelona aplasta al Betis y deja una pregunta incómoda: ¿LaLiga perdió emoción?

El FC Barcelona volvió a ganar. Otra vez. Y aunque sus aficionados celebran una temporada casi perfecta, empieza a surgir una pregunta incómoda en el futbol español: ¿el dominio culé está convirtiendo LaLiga en un torneo predecible?

El conjunto blaugrana venció 3-1 al Betis en la Jornada 37 y no solo reafirmó su poderío, sino que dejó claro que, campeón o no, sigue jugando con hambre de aplastar rivales. El héroe de la noche fue Raphinha con un doblete, mientras João Cancelo puso el golpe final a un Betis que apenas pudo responder con un penal anotado por Isco.

¿Cómo ocurrió la victoria del FC Barcelona?

Pero aquí viene lo polémico: el Barcelona ya había ganado LaLiga y aun así salió a jugar como si el título estuviera en riesgo, dejando al Betis prácticamente como espectador de una exhibición azulgrana. Para algunos esto habla de mentalidad ganadora; para otros, evidencia una diferencia de nivel cada vez más brutal entre el Barça y el resto de equipos españoles.

El partido también tuvo un fuerte componente emocional: fue la despedida de Robert Lewandowski ante la afición culé, en una noche donde el Camp Nou se rindió al delantero polaco. Sin embargo, ni siquiera el homenaje al histórico goleador robó reflectores al debate principal: ¿hay realmente competencia en España cuando el campeón sigue pasando por encima de todos incluso sin presión?

¿Qué dicen los números sobre el dominio del FC Barcelona?

Los números son escandalosos. Barcelona alcanzó los 94 puntos y cerró una temporada local prácticamente perfecta, una señal de dominio que recuerda a las épocas más temidas del club. Mientras algunos lo celebran como el regreso de un gigante, otros ya hablan de una liga "desbalanceada", donde los partidos importantes parecen definidos antes de comenzar.

Y la pregunta queda sobre la mesa para incendiar redes:

¿El Barça está construyendo una dinastía histórica... o está matando la emoción de LaLiga?