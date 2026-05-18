¿Final arreglada? Pumas revive "por reglamento" y Cruz Azul va contra el fantasma de 45 años

La Liga MX ya tiene una final que promete incendiar las redes, dividir a los aficionados y revivir viejas heridas del futbol mexicano: Pumas vs Cruz Azul. Pero el verdadero debate no es quién llega mejor... sino si Pumas realmente merecía estar ahí o si el reglamento le regaló el boleto.

Después de seis años lejos de una final, los universitarios regresan al escenario grande tras eliminar a Pachuca en una serie tan dramática como polémica. El global terminó empatado 1-1, pero los felinos avanzaron gracias a su mejor posición en la tabla, una regla que para muchos "premia la temporada" y para otros simplemente "mata la justicia deportiva". El gol que cambió todo llegó desde un tiro libre de Jordan Carrillo, suficiente para encender Ciudad Universitaria y apagar el sueño tuzo.

¿Cómo llega Cruz Azul a la final?

Del otro lado aparece un Cruz Azul que llega con sed de revancha y presión máxima. La Máquina dejó fuera a Chivas tras una semifinal intensa y vuelve a pelear un campeonato en busca de reafirmar su lugar entre los grandes. Pero la narrativa pesa: cada final para Cruz Azul parece una prueba psicológica nacional, especialmente cuando enfrente hay un rival incómodo y con historia pendiente.

Detalles de la final entre Pumas y Cruz Azul

Y es que este choque no es cualquier final. Pumas y Cruz Azul no disputaban un título entre sí desde hace 45 años, con un historial completamente empatado: una corona para los cementeros (1978-79) y una para los universitarios (1980-81). Esta será la tercera batalla por el campeonato y el desempate llega con todos los ingredientes de un clásico moderno: polémica, presión y cuentas pendientes.

La pregunta ya explota entre aficionados: ¿Pumas llega con mérito o con ayuda del reglamento? ¿Y Cruz Azul soportará otra final sin colapsar bajo la presión? Una cosa es segura: esta serie no solo definirá un campeón, también va a fabricar villanos y héroes para el futbol mexicano.