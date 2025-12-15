Yadier Contreras brilla en la remontada de Sultanes sobre Yankees

Con rally de 7 carreras en el fondo de la cuarta entrada, el equipo de Sultanes le dio la vuelta al score y venció dramáticamente a Yankees "A" por la mínima diferencia de 18-17, al enfrentarse el pasado sábado en la octava fecha de la Liga Ribereña.

El abridor Andy Niño tiró 1.1 innings con 9 carreras permitidas, luego el relevista Nicolás Ayala trabajó 1.2 entradas en las que le hicieron 5 anotaciones, mientras que Mateo Arreola subió a la lomita en la cuarta entrada para contener al ataque visitante, completando 2 episodios de 3 carreras, un hit, 5 ponches y 3 bases por bola, para acreditarse el triunfo.

A su vez, Yadier Contreras comandó la artillería del conjunto sultán al pegar una tercia de dobletes en 3 turnos sobre la registradora, apoyado por William Rodríguez, Niño y Ayala quienes tuvieron una jornada de 3-2.

Por su parte, Martín Terán cargó con la derrota luego de admitir las 7 carreras que soportaron la remontada, mientras que Sebastián Paredes fue el mejor bateador de los Yankees al pegar de 4-4 con un par de jonrones.

Después de 3 entradas y media, los bombarderos de San Buena tenían una ventaja de 17-11 y parecían enfilados al triunfo, pero Sultanes tuvo una contundente reacción en el fondo de la cuarta entrada para labrar la remontada.

Mateo Arreola, Josué Martínez, Rolando Gallegos, Rolando Torres, José Gallegos y William Rodríguez elaboraron un rally de 6 carreras para emparejar los cartones, mientras que Yadier Contreras se embazó con doblete y luego fue impulsado por Nicolás Ayala con extrabase, consiguiendo la anotación que concretó la victoria de los "fantasmitas grises" en el diamante del Parque Javier Esquivel.