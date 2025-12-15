Shadows se corona campeón de la Liga de Voleibol Rangelitos en Monclova

El sexteto de Shadows se erigió como el primer campeón de la Temporada 2025 en la Liga de Voleibol Rangelitos, al conquistar el cetro de la categoría Varonil.

Las sombras requirieron de cuatro sets para imponerse ante Jaguares en una intensa y emocionante final que se disputó el domingo, en la cancha del "Milo Martínez.

Shadows se impuso por 26-24 y 24-22 en los primeros dos episodios, después, la escuadra felina tuvo una fugaz reacción que le permitió dominar el tercer set con cartones de 25-13.

Sin embargo, el partido se definió en el cuarto capítulo con las sombras exhibiendo una gran combinación en los saques y bloqueos para imponerse por 25-20, para quedarse con la corona.

El equipo de Shadows había llegado a la final después de imponerse ante LVM por 2-1, a la vez que Jaguares dejó en el camino a Cuervos, rival al que superó 2-0.

Por su parte, la escuadra de LVM logró quedarse con un decoroso reconocimiento de tercer lugar después de vencer a Cuervos. En el partido de consolación, LVM labró el triunfo con parciales de 26-24, 24-26 y 15-10 sobre los emplumados.