Cruz Azul cae en la Intercontinental, pero mantiene su pase mundialista

Cruz Azul no consiguió imponerse al Flamengo en la Copa Intercontinental 2025, duelo celebrado el 10 de diciembre contra el monarca de la Copa Libertadores. Aunque el equipo mexicano mostró una actuación competitiva en este nuevo capítulo del llamado Derbi de las Américas, terminó siendo eliminado por el conjunto brasileño.

Sin embargo, el club cementero aún tiene un logro mayor por presumir: su clasificación al Mundial de Clubes 2029. Este pase lo consiguió tras coronarse en la Concachampions 2025, un título que además le otorgó el derecho de representar a México y a la Concacaf en la próxima edición del torneo global.

Detalles de la Copa Intercontinental 2025

Bajo el nuevo formato del Mundial de Clubes —que incluye 32 participantes, con posibilidad de ampliarse a 48— la competencia se disputará cada cuatro años. La siguiente edición está programada para el verano de 2029, aproximadamente entre junio y julio.

Equipos clasificados hasta ahora

Hasta el momento, los equipos con lugar asegurado son:

- Pyramids FC (Egipto)

- Flamengo (Brasil)

- Al Ahli (Arabia Saudita)

- PSG (Francia)

- Cruz Azul (México)