Deportivo Margaro busca cerrar fuerte en la Liga Intermunicipal de Frontera

Después del receso de fin de año, la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera retomará sus actividades este fin de semana para disputar la última jornada del calendario regular en la Categoría Primera "A".

El sábado a las 4:00 de la tarde, el cierre de la fase normal iniciará con el cotejo que protagonizarán los equipos de Flamengo y La Inde, en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, mismo escenario en el que Atlético Occi y Borja Jr. se enfrentarán por 3 puntos vitales para amarrar el pase a la liguilla, dos horas después.

Posteriormente, el domingo en punto de las 9:00 de la mañana, las acciones de la última fecha continuarán en la cancha Lorenzo Mendoza, donde el Real Morelos le hará los honores a Pumas Occi, mientras que un par de horas más tarde, Real Victoria saltará al mismo terreno de juego para enfrentar a los Coyotes de la colonia Borja.

Por otro lado, a las 9:00 de la mañana en el campo de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos, el líder Deportivo Margaro buscará sumar 3 puntos más a su cuenta al enfrentar a Nueva Creación, en duelo de equipos ya calificados, en tanto que a las 11:00 horas, el Atlético Borja le hará los honores al ya eliminado Nápoles, el cual buscará cerrar la campaña con decoro.