Efraín Juárez lleva a Cruz Azul a la final de Liga MX 2026

La Liga MX volverá a coronar a un técnico mexicano. Gane quien gane la final del Clausura 2026 habrá un técnico nacional campeón después de más de cinco años. Ya sea Efraín Juárez como emblema universitario o Joel Huiqui como referente celeste, alguno por fin terminará con el dominio extranjero desde los banquillos y le devolverá protagonismo al estratega mexicano después de una era en las que las definiciones quedaron prácticamente monopolizadas por estrategas extranjeros.

Ambos protagonizarán la primera final entre técnicos nacionales en los últimos 13 años. La última vez que dos técnicos mexicanos definieron el título ocurrió en el Clausura 2013. Aquella vez, La Máquina de Guillermo Vázquez enfrentó al América de Miguel Herrera en una de las finales más recordadas de la historia reciente, que tuvo como ganador al Piojo.

Será apenas la final número 16 de torneos cortos con dos técnicos mexicanos frente a frente. De esas definiciones completamente nacionales, únicamente cuatro han ocurrido en los últimos 16 años, mientras que las otras 12 se disputaron antes del 2010, en una época donde el entrenador mexicano dominaba gran parte del fútbol nacional.

Entre las más recordadas sobresalen la final del Invierno 1999 entre Cruz Azul y Pachuca con Luis Fernando Tena frente a Javier Aguirre; el Clausura 2004 entre Hugo Sánchez y Benjamín Galindo; además del Apertura 2004 con Miguel Herrera ante Hugo Sánchez otra vez, ambas con Pumas. También aparecen series como el Clausura 2007 entre Enrique Meza y Luis Fernando Tena con Pachuca y América, o el Clausura 2012 entre Benjamín Galindo y Víctor Manuel Vucetich. Incluso la del 2011 entre Pumas y Morelia con Guillermo Vázquez y Tomas Boy.

En este certamen se terminará con una hegemonía reciente de estrategas extranjeros. Fueron diez torneos consecutivos con técnicos no mexicanos con el título en mano. El último entrenador nacional campeón fue Ignacio Ambriz en el Guard1anes 2020, cuando llevó a León al campeonato frente a los Pumas de Andrés Lillini. Desde entonces, los títulos quedaron en manos de uruguayos (Robert Siboldi y Guillermo Almada), brasileños (André Jardine) y argentinos (Antonio Mohamed y Diego Cocca), e incluso Perú con Juan Reynoso, que dominaron por completo la Liga MX en el último lustro.

Lo más llamativo de esta final es el contexto de ambos protagonistas. Entre Juárez y Huiqui apenas superan los 50 partidos dirigidos en Primera División. Uno apenas empieza su carrera en los banquillos mexicanos y el otro apareció prácticamente como una solución de emergencia hace apenas unas semanas. Aun así, ambos han llevado a sus equipos a la pelea por el campeonato.

Por un lado está Juárez. El ex seleccionado nacional llegó a Ciudad Universitaria a mediados del Clausura 2025 para tomar un proyecto auriazul en reconstrucción. En su primer torneo apenas logró meter al equipo a la reclasificación y no alcanzó la Liguilla. Un semestre después volvió a quedarse corto. Sin embargo, en este Clausura 2026 explotó completamente el potencial universitario.

El caso de Joel Huiqui es completamente inesperado. El histórico ex defensor cementero tomó el banquillo celeste tras la salida de Nicolás Larcamón, quien dejó al equipo inmerso en una mala racha y con serias dudas rumbo a la Liguilla. Hasta ahora suma únicamente cinco partidos dirigidos en Liga MX y ya tiene a Cruz Azul instalado en la final. Lo hizo además de manera invicta con cuatro triunfos, un empate y una efectividad cercana al 86 por ciento.

Ahora, 13 años después de la última final completamente mexicana desde la dirección técnica, el fútbol nacional volverá a tener un campeón hecho en casa. Pumas y Cruz Azul pelearán por el título, pero también están por devolverle protagonismo al entrenador mexicano dentro de una Liga MX que durante años quedó dominada por técnicos extranjeros.