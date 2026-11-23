México se prepara para recibir nuevamente una de las competencias más importantes del futbol internacional. Este lunes 23 de noviembre, la FIFA confirmó que nuestro país será uno de los anfitriones de la Copa Mundial Femenina de 2031, un acontecimiento que lo colocará otra vez en el centro de la atención deportiva mundial.

La organización del certamen será compartida con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, naciones que impulsaron una candidatura conjunta para convertirse en sedes del campeonato. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) había anunciado desde octubre del año pasado su participación en esta propuesta y, después de cumplir con los requisitos establecidos, finalmente se concretó la designación.

La Copa Mundial Femenina 2031 será histórica

La edición de 2031 tendrá una característica especial: será la primera Copa Mundial Femenina que reunirá a 48 selecciones nacionales, ampliando considerablemente la participación de equipos en comparación con torneos anteriores.

Para Estados Unidos representará su tercera ocasión como anfitrión de esta competencia, después de organizar las ediciones de 1999 y 2003. En cambio, México, Jamaica y Costa Rica tendrán su primera experiencia como organizadores de un Mundial femenino oficial reconocido por la FIFA.

Además, el campeonato representará la segunda ocasión en que esta competencia se dispute en diferentes países, después de que Australia y Nueva Zelanda compartieran la organización del torneo de 2023.

Aunque todavía no se han anunciado las fechas definitivas, se contempla que la competencia se desarrolle durante los meses de julio y agosto de 2031.

México y su antecedente con el futbol femenino en 1971

La designación también trae nuevamente a la memoria un episodio importante en la historia del futbol femenil mexicano.

En 1971, nuestro país organizó la segunda edición de un torneo internacional femenino entre selecciones nacionales, un año después de la primera competencia celebrada en Italia. Sin embargo, ninguna de esas dos ediciones cuenta con el reconocimiento oficial de la FIFA.

En aquel campeonato participaron equipos como Dinamarca, Italia, Inglaterra, México, Argentina y Francia, mientras que algunas selecciones presentes en 1970, como Suiza, Alemania Occidental y Austria, no formaron parte de la siguiente edición.

Dinamarca volvió a demostrar su dominio y consiguió el campeonato tras derrotar 3-0 a México en una final disputada en el Estadio Azteca, ante una asistencia que, según los reportes, alcanzó los 100 mil espectadores.

México suma otro gran acontecimiento deportivo

Con esta designación, México tendrá nuevamente la oportunidad de formar parte de la organización de una Copa del Mundo, después de su participación como anfitrión del Mundial masculino de 2026.

La llegada del torneo femenino en 2031 representa un nuevo capítulo para el deporte nacional y una oportunidad para que el país reciba a las principales selecciones del futbol femenil internacional.

La expectativa ahora estará puesta en conocer los detalles de la organización, las fechas oficiales y las sedes que recibirán los encuentros de una edición que tendrá como principal novedad la participación de 48 selecciones.