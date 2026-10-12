Cruz Azul San Buena golea 5-1 a Ferretera Villarreal y se coloca líder

En el partido más sobresaliente de la jornada 9, el Cruz Azul de San Buena hizo valer su poderío ofensivo y labró una contundente goleada de 5-1 sobre Ferretera Villarreal, resultado que le permitió asumir el liderato de la Liga Mayor de Fútbol.

En la cancha de la Secundaria 1, la máquina sambonense impuso condiciones desde los primeros minutos, tomó la iniciativa y encontró en sus variantes de ataque la fórmula para encaminar una victoria que lo catapultó a la cima de la clasificación. Jorge Herrera, Ulises Aranda, Erasmo Dávila, Roberto Moreno y Martín Palos se hicieron presentes en el marcador para darle forma a la goleada, a la vez que la escuadra ferreterista evitó irse en blanco con solitaria anotación de Sergio Gaytán.

Con este resultado, Cruz Azul llegó a 18 puntos y se instaló como líder solitario de la competencia, mientras que Villarreal se quedó con 15 unidades.

En el partido, Cruz Azul mostró un juego ofensivo impresionante, logrando marcar cinco goles en total. Desde el inicio, la escuadra sambonense tomó el control del partido, lo que se tradujo en una victoria contundente que los posiciona en la parte alta de la tabla.

En uno de los partidos más reñidos de la cartelera sabatina del Fútbol Mayor, el Atlético Español sumó 3 puntos importantes a su cuenta después de superar al Real Galope por la mínima diferencia de 1-0. Rogelio de León se convirtió en la figura del partido tras firmar la solitaria anotación que selló la victoria del Atlético y lo situó con 14 unidades.