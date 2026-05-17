Cruz Azul avanza a la Final del Clausura 2026 tras vencer a Chivas

CIUDAD DE MÉXICO 16-May-2026 .-El Cruz Azul sufrió, pero logró vencer 2-1 (4-3, global) a las Chivas en el Estadio Jalisco y se mete a la Final del Clausura 2026.

La décima está a dos juegos de distancia.

La Máquina se llevó el triunfo con los goles de Jeremy Márquez al 4' y Agustín Palavecino al 65'. Omar Govea había empatado para el Guadalajara al 7'.

Con esto, los celestes regresan a una Final dos años después de perder el Clausura 2024 con el América.

Enfrentará a Pumas o Pachuca. Si gana la UNAM, la Final cerrará en CU, pero si los Tuzos vencen será en Puebla ya que el Estadio Banorte ya fue entregado a la FIFA para el Mundial.

El Guadalajara, por su parte, se quedó en el camino tras perder a 5 seleccionados y su temporada regular histórica.