¿Quién será el rival de Cruz Azul en la Copa Intercontinental? Dos rivales posibles

El Cruz Azul ya conoce a sus posibles rivales para la primera ronda de la Copa Intercontinental 2025. Tras definirse la Final de la Copa Libertadores, el equipo mexicano se enfrentará al ganador entre Flamengo y Palmeiras, en un duelo que promete revivir la pasión del "Derbi de las Américas".

El encuentro se disputará el 10 de diciembre en Rayán, Qatar, y marcará el debut del conjunto celeste en el certamen internacional. El vencedor de este partido avanzará a la siguiente fase, denominada Copa Challenger, donde se medirá al Pyramids FC de Egipto el 13 de diciembre.

La Final de la Copa Libertadores enfrentará a dos gigantes brasileños: Palmeiras, que superó a LDU Quito con un marcador global de 4-3, y Flamengo, que dejó fuera a Racing Club tras imponer su experiencia continental.

Por su parte, Cruz Azul se ganó el derecho de representar a la Concacaf al proclamarse campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, tras una contundente victoria sobre el Vancouver Whitecaps en el Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón se prepara para afrontar este desafío con la meta de realizar una actuación destacada ante el monarca sudamericano. En tanto, el PSG francés espera directamente en la gran final del torneo, programada para el 17 de diciembre.