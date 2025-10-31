Kylian Mbappé conquista la Bota de Oro y entra en el club de leyendas del Real Madrid

Kylian Mbappé sigue dejando huella en el Real Madrid. El delantero francés fue galardonado con la Bota de Oro 2024/25, reconocimiento que lo consagra como el máximo goleador de Europa, tras anotar 31 goles en su primera temporada como jugador merengue.

Con este logro, Mbappé se suma a una lista de leyendas madridistas que también conquistaron el prestigioso trofeo: Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario.

La ceremonia tuvo lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, donde más de 200 invitados, entre ellos la plantilla completa del equipo, acompañaron al francés en una celebración llena de orgullo. Durante el acto, el presidente del club, Florentino Pérez, dedicó unas palabras al número 10:

"Querido Kylian, esta Bota es fruto de tu compromiso con el fútbol. Estoy muy orgulloso de tener un jugador como tú", expresó el dirigente.

El premio fue entregado por Juan Ignacio Gallardo, director del diario MARCA y vicepresidente de la European Sports Media (ESM), quien destacó la transparencia del reconocimiento:

"Has ganado esta Bota con total merecimiento gracias a tus 31 dianas. No hay votaciones ni jurados: sólo goles".

Mbappé, visiblemente emocionado, agradeció el apoyo del club y de sus compañeros:

"Gracias al presidente, a la gente de MARCA y de la ESM. Y sobre todo gracias a mis compañeros, que me han ayudado a sacar mi mejor versión. Tenemos un grupo increíble y podemos ganar muchas cosas".

La gala concluyó con una fotografía grupal en el estrado, símbolo del compañerismo y la unión dentro del vestuario blanco. Con apenas un año en España, Mbappé ya ha escrito su primer capítulo dorado con el Real Madrid, y todo apunta a que su historia en el club apenas comienza.