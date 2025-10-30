COBAC Prepa 24 se queda cerca de cuartos de final en Copa Telmex-Telcel 2025

La Selección Juvenil de Coahuila concluyó su participación en la edición 2025 de la Copa Telmex-Telcel de Fútbol, luego de no poder avanzar más allá de la primera ronda en el certamen nacional que se disputa en la ciudad de León, Guanajuato.

El conjunto coahuilense, representado por el equipo del COBAC Prepa 24, finalizó en la posición número 13 de la tabla general, quedándose a las puertas de los cuartos de final, instancia reservada para los ocho mejores equipos del torneo.

La competición fue liderada por las selecciones de Nuevo León y Durango con 9 puntos respectivamente, seguidas por Aguascalientes, CDMX, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí y Chihuahua, equipos que disputarán la fase de eliminación directa.

A pesar de mantener el invicto en los tres encuentros disputados, los resultados no fueron suficientes para sumar los puntos necesarios y acceder a la segunda ronda.

En su debut, la escuadra estatal igualó 1-1 ante San Luis Potosí; posteriormente, protagonizó un vibrante empate de 4-4 frente al representativo de la Ciudad de México, y cerró su participación con una victoria de 3-1 sobre Hidalgo. Con estos resultados, Coahuila acumuló 5 unidades, cifra que no bastó para clasificar entre los ocho primeros.

En el plano individual, Givanni Zamora Hernández destacó como la figura del equipo al anotar 4 goles, actuación que lo colocó en el cuarto lugar de la tabla de goleo individual del torneo.

Por otra parte, el próximo lunes 3 de noviembre iniciará la participación de la Selección Varonil de Coahuila en la fase nacional de la Copa Telmex-Telcel. En esta categoría, la representación estatal estará a cargo, por segundo año consecutivo, del equipo Compadres de Frontera, que buscará mejorar el desempeño de la edición anterior.