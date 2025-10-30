Toluca enfrenta baja de Alexis Vega por lesión en muslo izquierdo

El Toluca puso fin a la incertidumbre que rodeaba el estado físico de Alexis Vega, luego de que el delantero encendiera las alarmas al abandonar el duelo frente a Pachuca en la Jornada 15 del Apertura 2025. El club confirmó este jueves que el atacante mexicano presenta una lesión muscular de segundo grado en el muslo izquierdo, lo que lo mantendrá alejado de las canchas entre tres y cuatro semanas.

La preocupación se desató cuando Vega pidió su cambio al minuto 65 del partido disputado en el Estadio Nemesio Diez, visiblemente afectado tras una jugada de velocidad. En un primer momento se temió una lesión más grave que pudiera marginarlo de la Liguilla, pero el diagnóstico médico ha sido más alentador de lo esperado.

De acuerdo con su evolución, se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 3 a 4 semanas", informó el club mexiquense a través de un comunicado oficial.

Con este parte médico, Alexis Vega no podrá disputar las dos jornadas restantes de la fase regular, por lo que Antonio Mohamed deberá ajustar su ataque de cara al cierre del campeonato. Sin embargo, en el cuerpo técnico hay confianza en que el delantero logre recuperarse a tiempo para los Cuartos de Final, instancia donde los Diablos ya tienen asegurado su lugar.

El Toluca, que ha mostrado una de las ofensivas más sólidas del torneo, buscará mantener el ritmo y asegurar el liderato general, su principal objetivo en los últimos compromisos del calendario.

Pese a la baja temporal de su figura, el panorama no es del todo negativo. Vega podría regresar justo a tiempo para disputar la Liguilla, una etapa donde su aporte ofensivo será fundamental si Toluca aspira a coronarse nuevamente en la Liga MX.

El atacante, de 27 años, ha sido clave en el esquema de Mohamed y suma goles y asistencias importantes en la campaña. Por ahora, el equipo y la afición confían en que su recuperación avance sin contratiempos para verlo de vuelta en el momento más decisivo del torneo.