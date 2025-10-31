Serie Mundial 2025: Blue Jays buscan título ante Dodgers en Juego 6

Los Toronto Blue Jays están a punto de hacer historia. Con la Serie Mundial 2025 de la Major League Baseball (MLB) 3-2 a su favor, el equipo canadiense buscará este viernes, 31 de octubre, su tercer título al recibir a los Los Angeles Dodgers en el Rogers Centre para el crucial Juego 6.

El duelo, que se jugará a las 18:00 horas (tiempo de la Ciudad de México), enfrenta a unos Blue Jays embalados tras conseguir dos victorias clave fuera de casa contra unos Dodgers, campeones defensores, que se resisten a entregar la corona de las Grandes Ligas.

Kirk y la Sensación Mexicana del Clásico de Otoño

Una de las narrativas más destacadas de esta Serie Mundial 2025 es la explosiva actuación del receptor mexicano Alejandro Kirk. El tijuanense se ha erigido como un pilar ofensivo y defensivo para Toronto, posicionándose firmemente en la conversación por el premio al Jugador Más Valioso (MVP).

En los cinco juegos disputados, Kirk ha demostrado ser una amenaza constante, acumulando 6 hits, incluyendo 2 cuadrangulares, además de 4 carreras anotadas y 6 carreras impulsadas, manteniendo un promedio de bateo de .333. Su liderazgo detrás del plato y su habilidad para manejar el staff de lanzadores han sido consistentemente elogiados por el mánager John Schneider.

Si los Blue Jays consiguen la victoria, Kirk se convertirá en el mexicano número 16 en la historia en levantar el trofeo del Clásico de Otoño, y el primer cácher nacido en México en lograrlo.

Batalla de Titanes en la Loma

El Juego 6 de la Serie Mundial 2025 se perfila como un emocionante duelo de lanzadores abridores.

Por Toronto, subirá al montículo Kevin Gausman, quien buscará revancha tras caer en el Juego 2. Pese a la derrota, Gausman ha mantenido efectividad en casa durante la postemporada (3.00 ERA en el Rogers Centre), y se espera que su experiencia sea fundamental.

Los Los Angeles Dodgers, obligados a ganar para forzar un séptimo juego, depositarán su confianza en el as japonés Yoshinobu Yamamoto. El pitcher llega con números impresionantes en sus últimas dos salidas como visitante, registrando una efectividad de apenas 1.00, con 15 ponches en 18 entradas. Aunque la estrella Shohei Ohtani ha sido menos productivo fuera de Los Ángeles en la serie (.166 de promedio de bateo), su sola presencia mantiene a la ofensiva angelina como una amenaza latente.

Ficha del Partido y Transmisión EN VIVO

Los Toronto Blue Jays llegan con un sólido récord de 5-3 en casa durante la postemporada, con un promedio ofensivo de 6.1 carreras por juego. Con la serie mundial de su lado, el equipo buscará cerrar con broche de oro una temporada que ha sido memorable.

Serie Mundial 2025 – Juego 6

Equipos: Blue Jays vs. Dodgers

Fecha: Viernes 31 de octubre

Hora: 18:00 horas (CDMX)

Lugar: Rogers Centre, Toronto, Canadá

Transmisión EN VIVO: FOX Sports, ESPN y MLB.TV.

La ciudad de Toronto está lista para celebrar. La expectación es máxima para este enfrentamiento que podría culminar con un nuevo campeón de la MLB.