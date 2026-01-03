Intercambio en puerta: Cruz Azul y Necaxa analizan a Faravelli para liberar salida de Palavecino

El posible traspaso de Agustín Palavecino a Cruz Azul continúa en negociaciones y todavía no se concreta, aunque una solicitud del nuevo entrenador de Necaxa podría facilitar el acuerdo. Pese a que el mediocampista argentino es una de las piezas más valiosas del plantel hidrocálido, su salida comienza a verse como un escenario probable.

¿Qué declaró Martín Varini sobre Palavecino?

Martín Varini, recién nombrado técnico de los Rayos, es consciente de la dificultad de retener a Palavecino, considerado uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX en 2025. Por ello, aunque Necaxa fijó un precio elevado de 8 millones de dólares por el jugador, se abrió una alternativa que beneficia a ambas partes.

Detalles del posible intercambio con Cruz Azul

El estratega uruguayo, con un perfil similar al de Martín Anselmi, identificó en Lorenzo "Lolo" Faravelli al futbolista ideal para cubrir la posible baja de Palavecino. Cruz Azul ya colocó sobre la mesa la opción de incluir al mediocampista argentino más una suma de dinero, con el objetivo de reducir el monto total del fichaje.

Para Faravelli, el movimiento también resulta atractivo. En La Máquina ha perdido protagonismo debido a la competencia en el mediocampo, situación que podría acentuarse si llega Palavecino. En cambio, en Necaxa tendría mayores posibilidades de recuperar la titularidad y trabajar con un técnico que confía en sus características.

¿Qué decidirá la directiva de Necaxa?

La resolución final depende de la directiva de Necaxa, encabezada por los Tinajero, que deberá decidir si mantiene su exigencia económica original o acepta la fórmula de intercambio para destrabar la operación con Cruz Azul.

En caso de concretarse el acuerdo, al conjunto cementero le resultaría conveniente liberar una plaza de extranjero con la salida de Faravelli, misma que sería ocupada por Palavecino, quien podría integrarse de inmediato al equipo desde la Jornada 1. En contraste, la posible llegada de Miguel Borja no es prioritaria por ahora, al tratarse de un refuerzo proveniente del extranjero, mientras continúan las gestiones para definir qué otro jugador no formado en México podría dejar el plantel.