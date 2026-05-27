Crystal Palace se corona campeón de la Conference League 2025/26

El Crystal Palace vivió una temporada 2025/26 complicada en la Premier League, donde culminó en la posición 15 con apenas 45 puntos. Sin embargo, en Europa encontró su mejor versión.

Bajo la dirección de Oliver Glasner, los Eagles volaron alto en la Conference League y conquistaron el título continental en su primera participación en una competición UEFA.

Este título representa un logro histórico para un club que hasta hace poco luchaba por mantenerse en la élite.

En el Red Bull Arena de Leipzig, el Crystal Palace se impuso por la mínima diferencia ante un Rayo Vallecano que plantó cara durante todo el encuentro.

Los Eagles controlaron mejor la pelota y generaron las ocasiones más claras, aunque les costó concretar. Jean-Philippe Mateta se convirtió en el héroe de la noche al anotar el único gol del partido en el minuto 51, con un remate preciso dentro del área que desató la locura entre los seguidores del Crystal Palace.

A pesar de los intentos del Rayo por empatar en la segunda mitad, la sólida defensa inglesa, bien dirigida por Glasner, mantuvo el cero en su portería.

Glasner celebró con emoción este título en lo que podría ser su despedida. El Rayo cayó con dignidad, pero no pudo evitar que el Crystal Palace levantara su primer trofeo europeo en la historia.

Este triunfo en la Conference League 2025/26 es el primer título internacional en la historia del Crystal Palace. El club nunca había llegado tan lejos en competiciones UEFA, su única experiencia previa había sido en la Intertoto Cup de 1998, donde no pasó de rondas tempranas.

Con este trofeo, el Palace se une a la lista de campeones de la Conference League y borra décadas de sequía europea.