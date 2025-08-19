¿Cuánto ganó Alana Flores por su pelea contra Gala Montes?

El evento Supernova Strikers, celebrado el pasado domingo en el Palacio de los Deportes, fue un rotundo éxito. Con un recinto lleno y cifras históricas de audiencia en plataformas de streaming, la velada dejó en claro el creciente interés del público por este tipo de espectáculos.

Entre los combates más comentados de la noche estuvo el enfrentamiento entre Alana Flores y Gala Montes, donde la regiomontana se impuso por decisión dividida. Esta victoria no solo mantiene su invicto en los distintos eventos donde ha participado, sino que la consolida como una de las figuras más destacadas del circuito.

Una de las preguntas más recurrentes tras estos eventos es cuánto ganan los participantes. En el caso de Alana, diversos medios nacionales reportan que su pago habría oscilado entre 5 mil y 10 mil dólares, lo que en moneda nacional representa un estimado de 93 mil a 190 mil pesos mexicanos. Aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente, se considera acorde al nivel de protagonismo de la pelea.

Los organizadores del evento suelen distribuir las bolsas según el lugar que ocupan los participantes en la cartelera, siendo los combates estelares los que reciben mayores compensaciones. En este caso, Alana Flores no solo se llevó la victoria, sino también una remuneración que refleja su creciente popularidad.