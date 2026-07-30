Los Compadres y Real Independencia avanzan a semifinales en Frontera

Terminó la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera y, tras una larga y reñida competencia, los invitados a la "fiesta grande" están definidos dentro de las tres diferentes categorías del circuito.

En la división Especial, Los Compadres y Real Independencia terminaron como primero y segundo de la tabla general, con lo que aseguraron su pase directo a la semifinal, mientras que otros 4 equipos disputarán la primera ronda de eliminación directa.

De esta manera, Buitres y Atlético Industrial abren la liguilla en cotejo que se disputará el sábado a las 5:30 de la tarde en la cancha del Polonia, mientras que un par de horas después, Deportivo Margaro y Real Occidental jugarán en ese mismo campo por su permanencia en la justa.

En la categoría Primera "A", Cobras FC le hará los honores a Borja Jr. en la cancha del Cefare, mientras Portones Mada se medirá a Rec Producciones en el campo de la colonia Borja, en cotejos de cuartos de final programados para el sábado en punto de las 7:30 de la noche.

Posteriormente, el domingo a las 9:00 de la mañana, La Inde recibirá a Prime Custom en la cancha del Polonia, mismo escenario en el que se enfrentarán Atlético Borja y Nueva Creación, a las 11:00 horas.

Por último, en Primera "B" se jugarán los cuartos de final con intensa jornada dominical. Real Occi y Deportivo Elite abren la cartelera en punto de las 9:00 de la mañana en la Borja, al mismo tiempo que Ángeles y Bayer se enfrentan en el Cefare. Un par de horas después, la liguilla continuará en los mismos campos, con los duelos entre Allende-Deportivo Rosalva y Real Lauritos-Santos ATF.