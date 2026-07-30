Los Compadres y Real Independencia avanzan a semifinales en Frontera
Los Compadres y Real Independencia se posicionan como favoritos tras una reñida fase regular.
Terminó la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera y, tras una larga y reñida competencia, los invitados a la "fiesta grande" están definidos dentro de las tres diferentes categorías del circuito.
En la división Especial, Los Compadres y Real Independencia terminaron como primero y segundo de la tabla general, con lo que aseguraron su pase directo a la semifinal, mientras que otros 4 equipos disputarán la primera ronda de eliminación directa.
De esta manera, Buitres y Atlético Industrial abren la liguilla en cotejo que se disputará el sábado a las 5:30 de la tarde en la cancha del Polonia, mientras que un par de horas después, Deportivo Margaro y Real Occidental jugarán en ese mismo campo por su permanencia en la justa.
En la categoría Primera "A", Cobras FC le hará los honores a Borja Jr. en la cancha del Cefare, mientras Portones Mada se medirá a Rec Producciones en el campo de la colonia Borja, en cotejos de cuartos de final programados para el sábado en punto de las 7:30 de la noche.
Posteriormente, el domingo a las 9:00 de la mañana, La Inde recibirá a Prime Custom en la cancha del Polonia, mismo escenario en el que se enfrentarán Atlético Borja y Nueva Creación, a las 11:00 horas.
Por último, en Primera "B" se jugarán los cuartos de final con intensa jornada dominical. Real Occi y Deportivo Elite abren la cartelera en punto de las 9:00 de la mañana en la Borja, al mismo tiempo que Ángeles y Bayer se enfrentan en el Cefare. Un par de horas después, la liguilla continuará en los mismos campos, con los duelos entre Allende-Deportivo Rosalva y Real Lauritos-Santos ATF.