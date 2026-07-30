Potros avanzan a semifinales tras vencer a Reales en emocionante partido

Con apretada victoria de 6 carreras a 5 sobre Los Reales, la escuadra de Potros definió la serie a su favor y se quedó con el pase de entrada a la ronda semifinal de la categoría Intermedia, en el circuito de softbol nocturno del sector Oriente.

Corceles y Reales protagonizaron un juego de toma y daca en el diamante del Parque Jorge Luis "Zurdo" Vielma. Los "cuacos" aventajaron en la parte alta del primer rollo con timbres de Matías Núñez y Juan Martínez, pero la realeza respondió oportunamente en parte baja de la tercera tanda, nivelando el score con anotaciones de Angel Rojas y Josué Viera.

Posteriormente, los Potros retomaron el comando del juego en la quinta tanda, en la que Abdiel Rodríguez y Filiberto Núñez anotaron para poner la pizarra 4-2, mientras que en el séptimo episodio, el mismo Núñez y Pablo Infante sumaron 2 carreras más para ampliar la diferencia y encaminar a los corceles a una victoria aparentemente tranquila.

Sin embargo, los Reales hicieron la intentona en el fondo del séptimo rollo y le pusieron drama al cierre del juego. William Vázquez inició el rally, le siguió Daniel Jiménez, mientras que Martín Estrada remolcó a Benjamín Mata para recortar la diferencia 5-6. El lanzador Rito Núñez se fajó y logró detener la defensiva rival antes de recibir un daño mayor, asegurando el triunfo que le abrió la puerta de la semifinal a los Potros.

Núñez se anotó la victoria en el círculo de pitcheo tras una labor de 7 entradas, mientras que la derrota fue para Benjamín Mata.