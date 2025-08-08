Así quedaron los Cuartos de Final Leagues Cup 2025

ESTADOS UNIDOS — La Leagues Cup 2025 definió sus Cuartos de Final tras concluir la fase de grupos con un formato renovado que enfrentó a clubes de Liga MX y MLS. Los duelos que se celebrarán los días 19 y 20 de agosto incluyen encuentros de alto voltaje: Seattle Sounders vs Puebla, Inter Miami vs Tigres, Toluca vs Orlando City y Pachuca vs LA Galaxy.

Seattle Sounders, líder absoluto con 9 puntos y único invicto con tres victorias, se medirá con Puebla, la sorpresa del torneo, que alcanzó la siguiente ronda con 6 unidades.

El duelo más mediático será el de Inter Miami contra Tigres. Aunque el conjunto estadounidense no cuenta aún con Lionel Messi, lesionado, ha incorporado al argentino Rodrigo de Paul, quien se reencontrará con su excompañero en el Atlético de Madrid, Ángel Correa, ahora jugador de los felinos. Miami avanzó como segundo de la MLS con 8 puntos, mientras que Tigres fue tercero en la Liga MX con 6.

En tanto, LA Galaxy, pese a ocupar el último lugar en la Conferencia Oeste de la MLS con solo tres triunfos en 24 partidos, ha tenido un respiro en este torneo. Tras golear 4-0 a Santos Laguna, clasificó como tercero de la MLS con 7 puntos y enfrentará a Pachuca, segundo de la Liga MX también con 7.

El mejor equipo mexicano de la fase de grupos fue Toluca, campeón del Clausura 2025, con 8 unidades. Su rival será Orlando City, que también sumó 7 puntos.

La Leagues Cup 2025 se juega con 36 equipos (18 de la Liga MX y 18 de la MLS), y marca un hito al emparejar directamente a clubes de ambas ligas en cada encuentro de la fase inicial. Las semifinales se disputarán el 26 y 27 de agosto, y la final junto con el partido por el tercer lugar se jugarán el 31 de agosto.