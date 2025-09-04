Yankees y Tigres del Oriente se miden en el llano de la colonia Buenos Aires

Los equipos de Mets y Padres, primero y tercero del standing, respectivamente, protagonizarán el encuentro principal dentro de la octava serie en la Liga de Béisbol "Gilberto" Felán.

Los metropolitanos de Luis Esquivel marchan momentáneamente como líderes de la competencia, con 11 victorias y 3 derrotas en su cuenta; mientras que los frailes comandados por Fidencio Pérez ocupan la tercera posición con marca de 10-4. Ambos conjuntos se verán las caras este domingo, en doble cartelera que se disputará a partir de las 10:30 de la mañana en el diamante del Parque AHMSA.

Por su parte, los Yankees le harán frente a los Tigres del Oriente en el llano de la colonia Buenos Aires. Tras 7 series disputadas, los bombarderos de Filiberto Orozco mantienen el segundo lugar del standing con 10 triunfos y 4 tropiezos, a la vez que los felinos registran 6-8 en la octava posición.

En otra serie, Astros y Charros protagonizarán doble jornada en el Parque Diana Laura de la colonia Los Bosques, mientras que los Piratas visitarán el campo de la Facultad de Metalurgia para medirse a los Gallos de Estancias.

A su vez, el sotanero equipo de Angeles buscará recomponer el rumbo ante la escuadra de Nacionales, a la que recibirá en el campo 3 del Deportivo AHMSA en duelo que complementará la octava fecha del calendario regular.