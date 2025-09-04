Rally en sexta entrada lleva a Mean Machine a triunfo

Con un rally de 4 anotaciones en el cierre de la sexta entrada, el equipo de Mean Machine alcanzó a sellar una apretada ventaja de 18-17 sobre Comanches, para debutar con triunfo en la Temporada 2025 de la Liga de Softbol Enrique "Carrucha" Arzipe.

En cotejo de la primera serie que se realizó el miércoles por la noche, Ángel Buentello destacó en la registradora del Parque "Chacho" Fabela con efectividad de 4-3, lo mismo que Rafael Esparza, Oscar Cárdenas y Eduardo Sánchez, para guiar juntos a las "máquinas" a la conquista del triunfo.

Por su parte, el lanzador Iván Martínez lanzó 2 entradas y 2 tercios para anotarse el acierto en labor de relevo, remplazando al abridor Cristian Delgado quien trabajó 3.1 innings; por su parte, Jesús García sufrió el descalabro luego de 7 entradas completas dentro del círculo de pitcheo.

Después de 4 entradas y media, los Comanches tenían una cómoda ventaja de 15-11 y parecían enfilarse al triunfo. Sin embargo, el ataque de Mean Machine respondió en el fondo de la quinta entrada con triple producción elaborada por Rafael de los Santos, Cárdenas y Sánchez para acortar la distancia.

Posteriormente, en el sexto rollo, las "máquinas" le dieron la vuelta a los cartones con un rally de 4 carreras a cargo de Paco Martell, Edgar Chacón, Carlos Castillo y el mismo Rafael de los Santos, tomando la delantera por diferencia de 18-15.

La tribu hizo la intentona en la parte alta de la séptima tanda y logró acortar la distancia con timbres de Juan José Muñoz y Víctor Silva, pero el relevista Iván Martínez se fajó y logró retirar la entrada pese a haber llenado la casa, consumando una dramática victoria.