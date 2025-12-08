Cuervos vencen a Migajeros y avanzan a semifinales de Vóleibol

Con un fenomenal regreso en el tercer set, el equipo de Cuervos venció dramáticamente a Migajeros y selló su pase a la ronda semifinal de la Liga de Vóleibol Rangelito.

Los emplumados ejercieron una clara superioridad en el primer capítulo del encuentro y lo reflejaron con parciales de 25-14, sin embargo, la escuadra migajera reaccionó en el segundo set y logró emparejar el cotejo con cartones de 26-24.

Para el tercer episodio, la disputa se intensificó aún más. Ambas escuadras pelearon el triunfo en cada saque, pero los Cuervos fueron más precisos y terminaron imponiéndose por 17-15 para adueñarse del boleto a la siguiente ronda.

SHADOWS ELIMINA A SHARKS

La escuadra de Shadows se convirtió en uno de los semifinalistas de la categoría Varonil tras imponerse en dos sets ante Sharks, en cotejo que disputaron el domingo en la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez.

Las sombras fueron muy superiores desde el inicio de las acciones y lo reflejaron en el marcador con parciales de 25-17 y 25-20, para labrar una contundente victoria que les otorgó el acceso a la antesala de la gran final.