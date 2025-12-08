Fernando Valenzuela queda fuera del Salón de la Fama

Fernando Valenzuela quedó nuevamente excluido del Salón de la Fama de Cooperstown tras revelarse los resultados del Comité de la Era Contemporánea correspondiente a 2025. El legendario lanzador mexicano no logró reunir los 12 votos necesarios para su elección y, de acuerdo con los reportes, obtuvo menos de cinco respaldos, lo que lo mantiene lejos de la anhelada distinción.

¿Qué pasó con Fernando Valenzuela en el comité de la era contemporánea?

En esta ronda, Jeff Kent fue el único jugador seleccionado, mientras que otros nombres destacados como Carlos Delgado, Don Mattingly, Dale Murphy, Barry Bonds, Roger Clemens, Gary Sheffield y el propio Valenzuela quedaron fuera. Las nuevas reglas del Comité Era, que entran en vigor este año, establecen que quienes aparezcan en la boleta no podrán volver a ser considerados hasta 2032 y, además, si por segunda ocasión reciben menos de cinco votos, quedarán permanentemente descartados.

Valenzuela, quien dejó una marca imborrable en la MLB entre 1980 y 1997, brilló especialmente con Los Angeles Dodgers, donde protagonizó la histórica "Fernandomanía" en la década de los 80. Su temporada de novato en 1981 sigue siendo una de las más recordadas: ganó el premio Cy Young, registró una efectividad de 2.48, ponchó a 180 bateadores, lanzó 11 juegos completos, ocho blanqueadas y permitió solo 11 cuadrangulares en 192 1/3 entradas. Ese mismo año también conquistó la Serie Mundial.

Detalles sobre la elección del salón de la fama 2025

A lo largo de su trayectoria, el "Toro" acumuló seis participaciones en el Juego de Estrellas, lideró la Liga Nacional en victorias en 1986 y lanzó un juego sin hit ni carrera en 1990. Durante sus primeras diez campañas completas promedió más de 233 entradas y cerca de 11 juegos completos por temporada. Sin embargo, el desgaste y las lesiones fueron mermando su rendimiento, y tras su salida de los Dodgers en 1991 transitó por varios equipos de Grandes Ligas.

Pese a ser una figura cultural para la comunidad latina y un referente del beisbol mexicano, las estadísticas y criterios actuales del comité siguen siendo el principal obstáculo para que Valenzuela obtenga su lugar en el Salón de la Fama.