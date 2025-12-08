Mets logra remontada y derrota a Dodgers en emocionante partido

Sebastián Sánchez, Tadeo Villanueva, Bradley Chacón y Franco Chávez detonaron con el bate en la parte alta de la séptima entrada y produjeron un rally de 7 carreras con el que Mets le dio la vuelta a la pizarra para vencer por 11-5 a Dodgers, en duelo de la categoría Pee Wee que libraron el fin de semana.

Jorge López timbró en la primera entrada para estrenar el score, Isaí Rangel pegó jonrón de 3 carreras en la tercera, mientras que Liam Hernández contribuyó con una anotación en la quinta tanda para darle a los Dodgers una ventaja de 5-4.

Sin embargo, los Mets gestaron la remontada con un contundente ataque en el séptimo rollo. Sebastián Sánchez pegó hit productor de un par de rayitas, Tadeo Villanueva impulsó una más con imparable al central, Bradley Chacón conectó triple que remolcó 3 carreras y Franco Chávez empujó una más para redondear un rally de 7 que gestó la remontada.

La relevista Kamila Moreno se fajó en el cierre de la séptima entrada para maniatar la ofensiva contraria y terminó anotándose el acierto luego de 3 innings de labor en los que registró una carrera, un hit, 2 ponches y un par de pasaportes; a su vez, Franco Chávez fue el bateador más certero de Mets al pegar de 4-2; por su parte, Jorge López cargó con la derrota en labor de relevo.