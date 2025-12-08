Rayados Monterrey avanza a la final tras vencer a Lobos: 2-1

El equipo de Rayados reservó un lugar en la gran final de la categoría Pollos. La Pandilla sufrió para imponerse ante Lobos por la mínima diferencia de 2-1, consiguiendo así el boleto a la última instancia de la temporada.

En un reñido encuentro en la cancha del Parque 2, el conjunto albiazul se convirtió en el primer finalista y aguarda rival para disputar la corona. Rayados contó con un gol tempranero de Ronaldo Padilla, mientras que Isidro Ayala marcó el segundo tanto en la parte complementaria, asegurando la victoria.

Por su parte, Lobos anotó a través de Iker Jasso, lo que les dio ánimo momentáneo pero no les alcanzó para empatar. La victoria de Rayados fue un paso importante en su camino hacia el título.