Deportivo Margaro reafirma su liderato tras vencer a Borja Jr. 5-2

El Deportivo Margaro refrendó el liderato de la categoría Primera 'A' con un holgado triunfo por marcador de 5 goles a 2 sobre la escuadra de Borja Jr., al enfrentarse en la jornada 13 de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

Ricardo Puga volvió a figurar como el referente en el ataque del Deportivo y por segunda jornada consecutiva se despachó con una cuota de 3 goles para apuntalar la ventaja del conjunto de blanco.

La actuación de Puga fue respaldada por Roberto Zavala y Cristofer Carrera, quienes contribuyeron con un tanto para labrar la goleada. Por su parte, Sebastián Ramírez y Javier Sanmiguel dieron la cara por la oncena de Borja, anotando un gol respectivamente para recortar la diferencia en los cartones finales.

El triunfo revalidó el liderato del Deportivo Margaro en la categoría Primera 'A', llegando a 33 unidades, mientras que Borja Jr. se quedó con 16 puntos.

Con muchos apuros, la oncena del Real Victoria consiguió su quinto triunfo de la temporada después de vencer al Atlético Occi por la mínima diferencia de 2 goles a 1, en cotejo que disputaron en la cancha Lorenzo Mendoza.

Jorge Treviño y Luis Rangel firmaron las anotaciones con las que Real consiguió el triunfo y llegó a 17 puntos luego de 5 triunfos, 2 empates y 6 derrotas; a su vez, Atlético contó con un solitario gol de Michael Aguilar para recortar la desventaja, quedándose con 5 puntos luego de sufrir su octavo revés en el presente certamen.