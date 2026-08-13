Leones Negros y otros clubes buscan recuperar el ascenso en el fútbol

La pelea por recuperar el ascenso y descenso en el fútbol mexicano está lejos de terminar. Cinco clubes de la Liga de Expansión MX decidieron llevar nuevamente su inconformidad ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), luego de las últimas decisiones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). El nuevo capítulo de esta disputa llega después de que la Comisión de Apelaciones de la FMF revocara las sanciones impuestas previamente a varios equipos por las manifestaciones realizadas durante partidos de la categoría. Los futbolistas habían mostrado públicamente su rechazo a la eliminación del ascenso. Ahora, Leones Negros de la UdeG, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas, Atlético La Paz y Cancún FC conforman el grupo que decidió continuar con la batalla jurídica. Los clubes presentaron una nueva apelación ante el TAS contra la resolución que mantiene vigente el modelo sin ascenso hacia la Liga MX.

Clubes de la Liga de Expansión MX retoman su batalla legal

La inconformidad de estos equipos no se limita a una discusión administrativa. El argumento central gira en torno al mérito deportivo y a la posibilidad de que una institución pueda alcanzar la Primera División a partir de sus resultados dentro de la cancha.

Para los clubes de Expansión, la ausencia de ascenso modifica de manera importante el propósito competitivo de la categoría. Ganar un campeonato ya no representa, por sí mismo, la posibilidad de disputar un lugar en la máxima división del fútbol mexicano.

La FMF revocó sanciones a equipos

El conflicto tampoco es nuevo. En 2025, seis equipos acudieron al TAS para solicitar el restablecimiento del sistema. En septiembre de ese año, el tribunal rechazó aquella apelación y confirmó que la FMF había suspendido el ascenso y descenso hasta el cierre de la temporada 2025-2026.