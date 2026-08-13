Muere el ex boxeador puertorriqueño Prichard Colón a los 33 años

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón murió a los 33 años, informó su padre y antiguo entrenador, Richard Colón, a través de redes sociales.

En su mensaje, Richard Colón lamentó la partida de su hijo y agradeció durante años el apoyo, cariño y las oraciones que recibió la familia. También señaló que intentó cumplir el deseo de Prichard de regresar de vacaciones a Puerto Rico, aunque finalmente no fue posible.

Colón cerró su carrera profesional con un récord de 16 triunfos, 13 de ellos por nocaut, y una derrota. Precisamente ese único revés marcó un antes y un después en su vida.

¿Qué ocurrió en la pelea de Prichard Colón?

El 17 de octubre de 2015, el puertorriqueño se enfrentó al estadounidense Terrel Williams en el EagleBank Arena, en Fairfax, Virginia. Durante el combate, Williams conectó en repetidas ocasiones golpes en la nuca de Colón, conocidos como "golpes de conejo".

Después de la pelea, que terminó con la descalificación de Colón, el boxeador fue trasladado a un hospital. Ahí le diagnosticaron lesiones cerebrales que posteriormente lo dejaron en estado vegetativo.