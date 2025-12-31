LeBron James sigue brillando en la NBA a sus 41 años

A los 41 años, cuando la NBA suele convertirse en un álbum de recuerdos para casi todos, LeBron James sigue firmando hojas de estadísticas como si el calendario no pasara sobre él. Este martes celebra cumpleaños como una confirmación incómoda para el Padre Tiempo, ese rival que nunca pierde... salvo cuando se cruza con James.

LeBron no lo dice en voz baja, lo verbalizó con una sonrisa, recordando aquel comercial de 2023 donde derrotaba al Padre Tiempo, interpretado por Jason Momoa. "I´m kicking his ass on the back nine", soltó. Traducido a la cancha, el mensaje es claro. Sigue produciendo, sigue influyendo y sigue decidiendo partidos en una liga que corre más rápido de lo que envejece.

Sus números actuales se mantienen como un gran fuego encendido. 20.5 puntos por partido, 4.9 rebotes y 6.7 asistencias describen a un talento generacional, pero esconden la parte más relevante. Esta es su temporada 23, una marca histórica que lo dejó solo, luego de dejar atrás a Vince Carter, para redefinir la palabra longevidad en la NBA moderna.

El inicio fue áspero. Lesiones, ciática, rodilla, un cuerpo que necesitó tiempo para alinearse con la competencia real. Pero cuando el ritmo volvió, también regresó la versión reconocible de LeBron. En los últimos partidos su promedio escaló, superando los 25 puntos en tramos recientes.

A principio de mes ocurrió algo que nos recuerda que es humano. Se terminó la racha de 1,297 partidos consecutivos de temporada regular con al menos 10 puntos, la más larga en la historia de la NBA.

Con el marcador cerrado, LeBron James prefirió asistir a Rui Hachimura para el tiro final en lugar de forzar una anotación que extendiera el récord. La racha cayó, el mensaje quedó. James dijo que los números personales no importan cuando el equipo gana y su ambición está fijada en sumar un anillo más a su colección y un trofeo Larry O´Brien a la vitrina de los Lakers.

James se convirtió en un hombre de equipo. Ya no carga con el peso de la franquicia, ahora es un robusto motor. Su tasa de uso es la más baja de su carrera. Juega más sin balón. Comparte creación con Luka Doncic y Austin Reaves. Ajusta su impacto a la necesidad del equipo, no a la nostalgia de lo que fue.

JJ Redick, su entrenador, lo explicó. Hay que contextualizarlo. A su edad, regresando de lesiones, James vuelve a parecer él mismo. No el de 2009, tampoco el de 2016. Este es otro LeBron, uno que entiende cuándo acelerar y cuándo delegar.

Hay señales del tiempo, claro. El segundo salto no siempre llega primero. Algunas volcadas son más calculadas que explosivas. Y aun así, de pronto aparece una penetración violenta, una volcada a una mano, un contraataque liderado como en otros calendarios. James sigue encabezando a los Lakers con 6.4 puntos en transición por partido, un territorio donde la edad suele cobrar peaje.

Lo que hace a LeBron tan bueno, y por eso es tan bueno, es que puede jugar con cualquiera", dijo el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue. "Así que no importa quién esté en la cancha, siempre será efectivo".

Los Lakers han vivido el curso entre lesiones y rotaciones incompletas. Han llamado a eso "caos". En medio de ese ruido, LeBron ha sido el metrónomo. Incluso cuando Doncic cayó con un hematoma ante Clippers, James sostuvo la estructura, reduciendo una desventaja de 22 puntos hasta volver competitivo un partido improbable.

Hay otro dato que retrata su permanencia mejor que cualquier ranking. 303 puntos anotados en partidos disputados el día de su cumpleaños, más que cualquier jugador en la historia de la liga.

Este martes los Lakers recibirán a los Pistons en otra oportunidad para que James añada puntos a su estadística en partidos disputados en cumpleaños.

Los Pistons, solo dos años después de establecer el récord de la NBA de derrotas consecutivas, están en la cima de la Conferencia Este con un récord de 24-8.

El futuro no tiene anuncio. Su contrato lo proyecta como agente libre tras la temporada 2025-26. Puede buscar otro anillo. Puede decidir que es suficiente. Por ahora, no hay prisa.

El Padre Tiempo sigue invicto en el historial general. Pero a los 41, LeBron James no sólo lo enfrenta. Lo hace retroceder unos pasos más, posesión tras posesión.