Piratas y Seguridad Pública empatan en emocionante jornada de béisbol

En una de las series más atractivas que registró la décima serie de la Liga de Béisbol Prendamos Monclova, los equipos de Piratas y Seguridad Pública dividieron honores en el Deportivo AHMSA.

En el primer encuentro de la jornada, los Piratas hicieron lo necesario en las primeras tres entradas para fraguar un triunfo por pizarra de 5 carreras contra 4 sobre los Policías. Antonio Ramos pegó jonrón de dos carreras en la primera tanda, Edgar Macías aportó una rayita en la segunda, mientras que en el tercer rollo anotaron Javier Martínez y Roberto Salazar para poner un 5-0 determinante.

Los guardianes del orden respondieron tarde y ya no les alcanzó para evitar la derrota. Antonio Esquivel descontó con anotación en el quinto capítulo, mientras que Jesús Cazares, Manuel Leija y Fernando Castillo agregaron tres carreras más en la sexta entrada para el descuento. Por su parte, Angel Morales se adjudicó el éxito lanzando todo el trayecto, y perdió Jesús Martínez.

Posteriormente, Marcos Cruz pulió una joyita de pitcheo en el segundo duelo y guió al conjunto de Seguridad Pública a una victoria por blanqueada de 3-0, para dividir la serie.

En siete entradas de labor, Cruz admitió apenas tres imparables, concedió un pasaporte y ponchó a siete rivales para acreditarse el triunfo, respaldado por Héctor Cruz, Manuel Leija y Olaf Zacarías con carreras en el primer episodio que definieron la ventaja. Por los filibusteros, el revés se lo llevó Fernando Castillo.

Tras dividir triunfos, la escuadra de Seguridad Pública se colocó al frente del standing con marca de 15 juegos ganados y 5 perdidos, a la vez que Piratas dejó su cuenta en 13-7, en el tercer lugar.