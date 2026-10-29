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Marlon Macías competirá en el Mundial de Artes Marciales en Tbilisi
El joven peleador de Monclova ya ha demostrado su capacidad al alcanzar la final en la edición anterior del campeonato.
El peleador monclovense Marlon Macías emprende un nuevo desafío internacional con la mira puesta en superar la medalla de plata conquistada en 2025. El juvenil y su entrenador, Rubén Medina, ya viajaron junto a la Selección Mexicana de Artes Marciales Mixtas rumbo a Tbilisi, Georgia, donde competirán en el Campeonato Mundial de la IMMAF, del 1 al 7 de noviembre.
Después de firmar destacadas actuaciones en diferentes competencias y consolidarse en una posición privilegiada del ranking nacional, "El Caníbal" Macías obtuvo nuevamente la convocatoria para representar a México en la máxima justa de la International Mixed Martial Arts Federation, donde buscará refrendar su nivel competitivo ante los mejores exponentes del mundo.
Con mayor experiencia y una preparación exigente, el monclovense se presenta como uno de los competidores a seguir en su división, con el antecedente de su sobresaliente actuación en la edición anterior de la justa mundialista. En 2025, Macías hilvanó tres victorias durante la fase eliminatoria y avanzó hasta la gran final de la división de peso paja, donde cayó ante Farhodi Davlatal, representante de Tayikistán, para quedarse con la presea plateada.
La delegación mexicana arribará a territorio georgiano con anticipación para recuperarse del largo traslado y cumplir con los últimos ajustes técnicos y de peso antes de entrar en acción. Para Marlon Macías y el entrenador Rubén Medina, será una nueva oportunidad de poner en alto el nombre de Monclova y México, además de buscar un lugar en lo más alto del podio mundial.