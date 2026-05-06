D-backs lideran la Liga de Béisbol de 40 Años y Más: Semifinales a la vista

Después de 13 largas y candentes jornadas, cayó el telón del calendario regular en la Liga de Béisbol de 40 Años y Más, dejando definida la lista de equipos que continúan con aspiraciones en la pelea por el campeonato.

La novena de D-backs fue la que mejor pelota jugó de principio a fin y cerró la campaña como el líder absoluto del circuito con impresionante foja de 12 triunfos y apenas una derrota, para un explosivo porcentaje de .923. Detrás de las serpientes terminaron los Diablos, que también encendieron la pólvora con récord de 11-2 y porcentaje de .846, consiguiendo ambos el boleto directo a las semifinales.

Por su parte, los Rieleros amarraron el tercer puesto con marca de 9-4, mientras que XX de Estancias y Orioles finalizaron empatados con récord de 7-6. El último boleto a la postemporada fue para los Gigantes, que lograron meterse de panzazo con foja de 6-7.

Ahora, el próximo sábado se prenderá la fiesta grande con doble cartelera de eliminación directa. A las 4:00 de la tarde, Rieleros y Gigantes chocarán en duelo a matar o morir sobre el diamante del Parque Ferrocarrilero, mientras que en el "Chacho Córdova de Estancias, la escuadra de XX buscará hacer valer su localía frente a unos aguerridos Orioles, disputando los dos lugares disponibles en ronda semifinal.