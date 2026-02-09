D-backs vencen a Sultanes: Rally decisivo en el béisbol

La ofensiva de D-backs detonó en la tercera y quinta entrada con rallies de 4 carreras que valieron para soportar una victoria sobre Sultanes por pizarra de 8-6, en encuentro que libraron dentro de la segunda serie de la Liga de Béisbol de Jugadores de 40 años y más.

Néstor Orozco pintó una rayita en el primer capítulo para darle la iniciativa en el conjunto sultán, mientras que en el tercer rollo reapareció sobre el pentágono para poner el score 2-0; por su parte, los Diamondbacks respondieron en el fondo de la tercera tanda con un rally elaborado por Juan Reyes, Héctor Banda, Miguel Trejo y Néstor Zertuche, para darle la vuelta al juego.

En la quinta tanda, las serpientes dieron una "mordida" letal a Sultanes. Jesús Vega, Marco Tulio Pérez, Luis Rodríguez y Juan Reyes sumaron otra producción de 4 anotaciones que sirvió para extender la diferencia en el score y prácticamente definir el triunfo.

Los "fantasmas grises" descontaron en el séptimo rollo con una carrera de Daniel Pérez, mientras que en la octava tanda aparecieron David Aguilar, Alejandro y Gerardo Lobo con un rally de 3 carreras que no alcanzó para evitar la derrota.

En la serpentinera, Armando Martínez lanzó toda la ruta para anotarse el éxito, mientras que en el ataque de D-backs destacaron Héctor Banda con marca de 5-4, Miguel Trejo de 5-3 y Luis Rodríguez de 3-2; por su parte, Jesús Espinoza se llevó la derrota.