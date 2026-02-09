Deportivo Bella logra empate 3-3 ante Juventus FC con gol de Salazar

Ronaldo Salazar firmó un doblete, incluyendo un gol sobre el final del tiempo reglamentario con el que llevó al Deportivo Bella al rescate de un empate de 3-3 frente al Juventus FC, en uno de los duelos más reñidos que registró la séptima jornada de la Liga Municipal de Fútbol.

Con un jugador menos en la cancha tras la expulsión del arquero Yahel Reyes, La Bella sufrió de más para evitar caer ante un intenso Juventus, en la cancha de la Unidad Deportiva.

Raúl Rodríguez anotó al minuto 7 para poner al frente al Deportivo, pero la Juve respondió oportunamente y al 14´ empató con un tanto de Pedro Mata. Posteriormente, Ronaldo Salazar le regresó la ventaja a La Bella con su primer tanto de la tarde, al ´25, mientras que Marcos García apareció al minuto 27 para nivelar los cartones de nueva cuenta.

Ya en el complemento, la "vecchia signora" le dio la vuelta al partido con un gol de gran manufactura de Eliud Vázquez, al minuto 58, aprovechando su superioridad numérica sobre el terreno de juego. Pero el Deportivo Bella ajustó el parado táctico y con una postura ofensiva se lanzó en busca de la igualada, la cual llegó dramáticamente al ´87 por medio de Ronaldo Salazar, quien tuvo una tarde inspirada.

Con el empate, La Bella llegó a 12 unidades para mantenerse en la puja por el subliderato de la categoría Premier Plus, mientras que el Juventus FC alcanzó la decena de puntos.