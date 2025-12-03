D-backs logran triunfo contundente sobre Rieleros en Frontera

La serie entre D-backs y Rieleros se mantiene en suspenso, luego del triunfo de las serpientes por pizarra de 15-5 en el segundo juego de playoffs, con lo cual se empató la disputa por el pase a la final y todo se definirá el próximo sábado en el Parque Ferrocarrilero de Frontera, en un tercer y decisivo encuentro.

El cotejo celebrado el pasado fin de semana fue recortado a tres entradas, ya que cuando el sol se ocultó, la falta de luz impidió continuar con las acciones. En ese momento, el equipo de D-backs tenía una ventaja de 15-5 sobre el conjunto rielero.

La escuadra fronterense se había adelantado en la parte alta del primer rollo con triple producción elaborada por Horacio Zertuche, Domingo Castro e Irving Valenzuela. Las 3 carreras fueron a la cuenta del abridor Armando Martínez, quien fue relevado en esa misma tanda por Aurelio "La Pocha" Rodríguez.

Por su parte, las serpientes le dieron la vuelta al score en el fondo de la primera entrada con un rally de 6 carreras que elaboraron Miguel Trejo, Héctor Banda, Jesús Vega, Jesús Ramírez, Emil Kamar y Luis Rodríguez.

Posteriormente, Rieleros descontó en la tercera tanda con timbres de Valenzuela y Rigoberto González, pero en el fondo del mismo episodio, D-backs respondió de forma contundente y se despegó con un rally gordo de 9 carreras, con un ataque que encabezaron Arturo García y Migue Trejo con dobletes.

Ayer miércoles, la directiva de la Liga de Béisbol de 40 años y más informó que el resultado de segundo encuentro de la serie se declaró válido, por lo que este sábado se celebrará un tercer encuentro para definir al segundo finalista de la temporada.